Eskişehir’in tarihi Odunpazarı bölgesi soğuk havaya rağmen hafta sonunda yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görüyor.

Eskişehir’in tarihi Odunpazarı bölgesi soğuk havaya rağmen hafta sonunda yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görüyor.

Eskişehir’in en eski yerleşim merkezlerinden olan ve Osmanlı döneminden kalma tarihi yapıları içerisinde bulunduran Odunpazarı bölgesi, hafta sonu yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oluyor. Soğuk havaya rağmen kenti ziyaret eden turistler, Odunpazarı bölgesinde bulunan müzeler ve tarihi çarşıları gezmeden şehirden ayrılmıyor. Bölgedeki dükkânlardan alışveriş yapan turistler, esnafın da yüzünü güldürüyor. Turistlerin yanı sıra Eskişehirliler de hafta sonu tatilinin son gününü tarihi bölgeyi gezerek geçiriyor.