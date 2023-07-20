Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayıp, 500 tam puan alarak Odunpazarı ilçesini gururlandıran 8 öğrenci için ödül töreni gerçekleştirildi.

Odunpazarıve Eskişehir’in gururu Türkiye birincileri, düzenlenen törenle ödüllendirildi. Konuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi;

"Liselere Geçiş Sistemi çerçevesindeki merkezi sınavda Türkiye birinciliğini paylaşan, ilçemize heyecanlı ve gururlu bir atmosfer yaşatan öğrencilerimiz; bu süreçte büyük bir emek ve çaba gösteren, öğrencilerimizin her fırsatta yanında olan, destekleyen veliler ve öğretmenlerimiz; kurum kültürünü okullarına aşılamaya gayret göstererek başarıya giden yolun önünü açan okul yöneticilerimiz, Odunpazarı Kaymakamımız Ömer Ulu, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Murat Sertsöz, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Babur Mimtaş Ve İlçe Müftümüz Hamdi Uzunharman ile birlikte düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Geleceğe dair hayaller ve umutlar ile tercih edilecek okullar hakkında samimi bir sohbet ortamının gerçekleştiği etkinlikte gurur, mutluluk ve heyecan paylaşıldı. Kahvaltı organizasyonunun ardından öğrencilerimizi bir kez daha tebrik eden Odunpazarı Kaymakamımız Ömer Ulu ve kurum idarecilerimiz, öğrencilerimize geleceğe giden yolda başarılar dileyerek ödüllerini takdim ettiler.”