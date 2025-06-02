Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi Türk Halk Müziği Korosu ‘Sezon Sonu ve 51. Yıl Sanat Gecesi-2’ konser programı, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Salonu’nda gerçekleştirildi.

Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi Türk Halk Müziği Korosu, Koro Şefi Ahmet Kızılok yönetiminde hafızalardan silinmeyecek bir konsere imza attı. Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Salonu’nda gerçekleşen konsere Vali Yardımcısı Yakup Güney, Yüksek Öğretim ve Yurt Dışı Eğitimi Genel Müdürü Fethi Fahri Kaya, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, sanatseverler, çok sayıda davetli topluluğu katıldı.

Kurulduğu günden bu yana zengin bir birikime sahip olan Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi Türk Halk Müziği Korosu’na, saz ses sanatçısı Nurullah Akçayır, konuk saz sanatçıları İsmail Koçak, Özkan, Tekmen, Cenk Kocaman konsere eşlik ettiler. Seslendirilen birbirinden güzel türküler, halk müziğine gönül verenlerin ve davetlilerin beğenisini kazandı. Koro şefi Ahmet Kızılok yönettiği konser, katılımcıların beğenisini topladı ve çoğu zaman ayakta alkışlandı. Katılımcılarda, seslendirilen türkülere ses ve sözleri ile eşlik ettiler.

Konser programını Sevil İncekara sundu. Türk Halk Müziği Korosu konseri toplu programı iki bölümde gerçekleştirildi. Konserde; Eskişehir ve yurdun çeşitli yörelerden türküler seslendirildi.

Koro şefi Ahmet Kızılok, konserde yaptığı konuşmasında, ‘‘Birlikte söyleyelim, birlikte hissedelim’ duygusunu bize ulaştıran, bu anlamlı gecede bizleri yalnız bırakmayan ve türkülere gönül veren sanatseverlere teşekkür ederiz’’ dedi. Konser sonunda; emeği geçenlere plâket ve çiçek buketi takdim edildi.

Konser programına katılanların ve izleyenlerin mutlulukları gözlerinden okunuyordu, mutluluklarını birbirleri ile paylaştılar ve mutlu bir sonla noktalandı.