Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi’nin türkü ziyafeti yoğun ilgi gördü.

Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi Türk Halk Müziği Korosu sezon ortası ve 51. sanat yılı konseri düzenledi. Eskişehir Yunus Emre Kültür Merkezi Konser Salonu’nda düzenlenen konserde, konser şefi Ahmet Kızılok konseri çok güzel ve ahenkli yönetti. Sanatseverler, konserde söylenen türkülere sesleri eşlik ettiler ve sık alkışladılar. Konser, iki bölümde gerçekleşti. Konserde; Eskişehir türküleri ve çeşitli yörelerden türküler seslendirildi. Ankara Radyosu Ses Sanatçısı Şeyhmus Esenkuş türküleriyle salonu coşturdu.

Konsere; Millî Eğitim Bakanlığı Yüksek öğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Fethi Fahri Kaya, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdür Vekili Muammer Demirkan, Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sinan Gülşen ve çok sayıda sanatseverler ve davetliler katıldı.

Konser sonunda, sanatçılara çiçek ve şilt takdim edildi.