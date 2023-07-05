Eskişehir’in en turistik yerlerinden birisi olan Tarihi Odunpazarı bölgesindeki trafiğe kapatılan cadde sebebiyle işlerinin azaldığını belirten esnaflar, konuyla ilgili yeni bir karar alınmasını bekliyor.

İmar planlarında yaya bölgesi olarak göründüğü belirtilen Tarihi Odunpazarı bölgesi Kemal Zeytinoğlu Caddesi ve bağlantılı sokaklar, 26 Eylül 2022 tarihinde Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından oy birliğiyle alınan karar sonrası belirli saatlerde araç trafiğine kapatıldı. Saat 10.00 ile 17.00 arasında araç geçişine müsaade edilmeyen cadde üzerinde esnaflık yapan vatandaşlar, bu karar sonrasında işlerinin olumsuz yönde etkilendiğini öne sürerek yeni düzenlemeler yapılmasını istiyor. Alışveriş yapmak için aracıyla gelen müşterilerin bölgeye giremediğini söyleyen esnaflar, otopark sıkıntısı yaşandığına da dikkat çekerek park yeri bulmanın adeta imkansız hale geldiğini ifade etti. İşletme sahiplerinin bir bölümü bahsi geçen caddenin sadece hafta sonu kapalı tutulması gerektiğini düşünürken, bir diğer bölümü ise asıl yoğunluğun cumartesi ve pazar günü olduğunu belirterek yolun hafta sonu trafiğe açılmasını istedi. Konuyla ilgili şikayetlerini dile getiren esnaflar, sorunlarına çözüm üretilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

“Müşterilerimiz buraya giremiyor, mal taşımak konusunda sıkıntı yaşıyoruz”

Odunpazarı Meydanı’nda kasaplık yapan Kadir Şen, alınan karar sonrasında müşteri yoğunluklarının azaldığını söyledi. Bazı zamanlar yük indirirken de sıkıntı yaşadıklarını ifade eden Şen, “Bu yol yaklaşık 1 senedir araç trafiğine kapalı. Ama hem müşterilerin hem de bizim şikayetlerimiz var ve çoğaldı. Müşteriler bize, ‘Odunpazarı’na giremiyoruz, trafik sıkıntı yaşıyoruz’ diyorlar. Trafik yasağının uygulandığı saatler de bize uymuyor. Buna başka bir çözüm üretmediler. Mesela biz Yılmaz Büyükerşen hocamıza, ‘burayı hafta sonu tamamen kapatalım, diğer günler biraz esnetelim’ dedik ama bu isteklerimizden hiçbirine olumlu cevap alamadık. Kendisi buranın tarihi bir bölge olduğunu ve araç giremeyeceğini söyledi. Durum böyle olunca biz de artık beklemeye geçtik. Yetkililerin konuyla ilgili bir şey yapması gerekiyor. Müşterilerin buraya giremediği gibi biz de mal taşımak konusunda sıkıntı yaşıyoruz” dedi.

“Biz böyle olmasını istemiyoruz, bölgedeki diğer esnaflar da şikayetçi”

Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesinde met helvacılığı yapan Hüseyin Güntop, Kemal Zeytinoğlu Caddesi’nin trafiğe kapatılmasıyla birlikte müşteri potansiyellerinin yarı yarıya düştüğünü belirtti. Yolun hafta içi kapalı olabileceğini ancak hafta sonu tamamen açılması gerektiğini düşünen Güntop, şunları söyledi:

“Odunpazarı’nın bu caddesi turistik açıdan Eskişehir’in kalbi denilebilecek bir yer. Geniş bir cadde olmasına rağmen trafiğe kapatıldı. Çoğu turist kendi arabasıyla nokta atışı bir şekilde buraya geliyordu. Ondan sonra rahatlıkla alışverişlerini yapıp geri dönüyorlardı veya bir yere oturacakları zaman araçlarını park ediyorlardı. Bu yol kapandıktan sonra çoğu esnafın müşteri potansiyeli yarı yarıya düştü. Biz bundan şikayetçiyiz, bölgedeki diğer esnaflar da şikayetçi. Turistler genellikle hafta sonu geliyor. Dolayısıyla bence burası gerekirse hafta içi kapatılmalı, hafta sonu tamamen açılmalı. Buraya dolmuş ve taksi gibi ulaşım araçları sokulmazsa trafik olmaz.”

“Cadde kapalı olduğu için araçla girilemiyor, park edecek yer de bulunamıyor”

Bahsi geçen cadde üzerinde esnaflık yapan Fikret Karayer ise, hafta sonu uygulanan yasağın yerinde olduğunu ancak bu uygulamanın hafta içlerinde kendilerini olumsuz etkilediğini belirtti. Aynı zamanda bölgede otopark sıkıntısı yaşandığını da dile getiren Karayer, “Biz bu durumun çözülmesi için esnaflar olarak toplandık ve çok uğraştık ama bir türlü çözüme kavuşturamadık. Yetkililer buranın turistik bölge olduğunu ve yeni projeler yapacaklarını söylüyorlar. Belediye bu caddeyi trafiğe açma taraftarı değil. Dolayısıyla biz muzdaribiz. Kendi aracıyla gelip geçen müşteriler buraya uğruyorlardı, şimdi gelemiyorlar. Çünkü araçlarını aşağıda bıraktıkları zaman ceza yiyorlar. Bu da bizim işlerimizi yarı yarıya kesti. Hafta sonu buraya araç girmemesi güzel, çok kalabalık oluyordu ve yayalar rahat edemiyordu. Ama hafta içi uygulanan yasak bizi çok etkiliyor. Şu cadde bir an önce trafiğe açılsa daha iyi olur. Bunun dışında bizim Odunpazarı’nda bir otopark sıkıntımız var. Bir tane otopark var ama orası da resmi daire gibi, akşam 5-6 gibi kapanıyor. Müşterilerimiz arabalarını bırakacak yer bulamıyorlar. Bölge esnafı olarak biz de sıkıntı yaşıyoruz. Yukarıda da bir otopark var ama oraya geçmek için bu yolu kullanmak lazım. Burası kapalı olunca orası da kullanılamıyor” şeklinde konuştu.