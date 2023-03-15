Odunpazarı esnafları kendi aralarında para toplayarak başta Kahramanmaraş’taki depremde vefat eden vatandaşlar olmak üzere bütün ölmüşlerin hayrına lokma dağıtımı yaptırdı.

Eskişehir Tarihi Odunpazarı Evleri bölgesindeki esnafların topladıkları parayla yaptırdığı lokma dağıtımı esnasında uzun kuyruklar meydana geldi. Büyük bir kalabalığın oluştuğu dağıtım aracının önünde vatandaşlar sıra beklerken, Tiryakizade Süleymanağa Camii’nin imamının gelmesiyle birlikte depremde ölenlerin hayrına topluca dua okundu. Ramazan ayının yaklaşması sebebiyle hem depremde ölen vatandaşlar, hem de diğer tüm vefat edenler için kendi aralarında para toplayarak lokma döktüren esnaflar, görenlerin takdirini topladı. Karşılaştıkları manzara karşısında duygulanan bazı vatandaşlar ise yapılan etkinliği cep telefonuyla kaydederek sosyal medya hesaplarında paylaştı. Bölgeye gelen turistlerin de takdirini toplayan anlamlı etkinlik, lokmaların bitmesiyle ve kalabalığın dağılmasıyla son buldu.

Deprem bölgesinde vefat eden vatandaşlar için yapılan lokma dağıtımıyla ilgili düşüncelerini belirten Hasan Yavuz, bu tarz etkinliklerin sürdürülmesi gerektiğini söyledi. Depremzedelere geçmiş olsun dileklerini aktaran Yavuz, “Eskişehir’de bu bir gelenektir, bu lokma depremde ölen vatandaşlarımız için dağıtılıyor. Böyle topluca ya mevlit okunur ya da tatlı dağıtılır. Normalde olayın kırkı geçtikten sonra bu tarz etkinlikler yapılırdı. Bence böyle şeyler yapılması çok güzel bir şey, zaten gelenek olduğu için daima iyidir. Böyle şeylerin devam ettirilmesi ve sürdürülmesi gerekir. Buradan bütün depremzedelere tekrardan geçmiş olsun diyorum. Ölenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyorum” dedi