Türkiye’de ilk kez bir belediye bünyesinde kurulan piyanolu oda müziği grubu olan OPA Quadro, prömiyer konserinde sanatseverlerden tam not aldı.

OPA Quadro’nun ilk konseri Odunpazarı Belediyesi 100. Yıl Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Dinleyicilere büyüleyici bir repertuvar sunulan prömiyer konserinde eserler hakkında detaylı bilgiler paylaşıldı. Eserlerin anlatıcılığını, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi Prof. Burcu Yazıcı ve TRT Radyo Klasik Müzik Programları yapımcılarından müzisyen Ayşe Yavaş üstlendi.

Sanatseverler unutulmaz bir gece yaşadı

Piyanoda Tayfun İlhan, kemanda İlayda Erden, viyolada Burcu Yazıcı ve viyolonselde Sinan Dizmen’in oluşturduğu OPA Quadro’nun etkileyici performansı, sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Konserde, Gustav Mahler’in duygusal derinlik taşıyan Piyanolu Dörtlü eseri ile Wolfgang Amadeus Mozart’ın zarif melodilerle bezenmiş Piyanolu Dörtlü, No:1 K.478 adlı eseri seslendirildi. Her 2 eser, sanatçılar tarafından büyük bir ustalıkla yorumlanarak dinleyicilere derin bir müzikal yolculuk yaşattı.

"Piyanolu dörtlümüz her ayın son cumartesi günü sanatsever hemşehrilerimizle buluşacak"

OPA Quadro’nun performansının ardından sahnede konuşma yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Bugün çok özel bir gün. Kıymetli sanatçılardan oluşan oda müziği grubumuzun ilk konserini izledik. Harika bir performans sergilediler. Eserleri herkesin anlayabileceği bir şekilde anlattılar. Sanatı halkla buluşturmak, bu kültürü aşılamak çok önemli bir görev. Kendilerini tebrik ediyorum. Piyanolu dörtlümüz OPA Quadro, her ayın son cumartesi günü 100. Yıl Kültür Merkezi’nde sanatsever hemşehrilerimizle buluşacak. Bu özel konserimizi onurlandıran siz değerli dostlarımıza ve bizlere harika bir akşam yaşatan kıymetli sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Odunpazarı Belediyesi olarak, sanatın her alanında var olmaya, kültür ve sanat şehri Eskişehir’imize yakışan etkinlikleri hemşehrilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Aylık konserler ve YouTube yayınları

Odunpazarı Belediyesi’nin grupla ilgili yapmış olduğu açıklamada, "OPA Quadro, her ay farklı tema ve repertuvarla konserler düzenleyecek. Konserlerde, eserlerin tarihçesi ve müzikal özellikleri hakkında açıklamalar yapılacak. Ayrıca, konserler Odunpazarı Belediyesi’nin YouTube kanalında yayınlanarak daha geniş bir kitleye ulaşacak. OPA Quadro projesiyle Odunpazarı Belediyesi yalnızca Eskişehir’de değil, Türkiye genelinde de sanatseverler için yeni bir dönemin kapılarını aralıyor. Klasik müziğin büyüleyici dünyasını dinleyicilere ulaştırmayı amaçlayan bu yenilikçi adım, Eskişehir’i kültürel inovasyonun merkezi haline getiriyor" denildi.