Eskişehir’de Odunpazarı Belediyesi’ne ait Geçici Hayvan Barınağı’ndaki skandal görüntüler hakkında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Eskişehir’de Odunpazarı Belediyesi’ne ait Geçici Hayvan Barınağı’ndaki skandal görüntüler hakkında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Bugün sabah saatlerinde basına yansıyan fotoğraflarla Odunpazarı Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı’nda hayvanların çektiği zulüm gözler önüne serilmişti. Vatandaşlar tarafından çok büyük tepkiler alan ve kamuoyunda geniş yer tutan vahşet hakkında Eskişehir Valiliği sessiz kalmadı. Eskişehir Valiliği’nin resmi sosyal medya hesabında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından barınakta meydana gelen köpek ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldığı duyuruldu.

“Köpek ölümlerine ilişkin inceleme başlatılmıştır”

Eskişehir Valiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Bazı internet haber sitelerinde yer alan ve sosyal medya hesaplarında paylaşılan Odunpazarı Belediyesi Hayvan Barınağında yaşanan köpek ölümlerine ilişkin İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzce inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna duyurulur.”