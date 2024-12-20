Odunpazarı Belediyesi tarafından karbon ayak izini azaltmak ve bisiklet kullanımını teşvik etmek amacıyla Kanlıkavak Parkı’na kurulan Bisiklet Tamir ve Pompa İstasyonu, kimliği belirsiz kişiler tarafından bir kez daha saldırıya uğradı.

Çevre dostu ulaşım projeleri kapsamında bisiklet kullanıcılarının acil ihtiyaçlarını karşılamak için hizmete sunulan istasyonun, geçtiğimiz günlerde pompası kırılmıştı. Son olayda ise istasyonun malzemeleri çalındı. Odunpazarı Belediyesi yetkilileri, zarar gören istasyonun en kısa sürede tamir edilerek çalınan malzemelerin yerine konulacağını belirtti.

Yetkililer, bu tür saldırıların çevre dostu projeleri engellemeye yönelik girişimler olduğunu ifade ederken, Odunpazarı halkının bisiklet kullanımını daha da yaygınlaştırmak için çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.