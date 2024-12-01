Odunpazarı Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın başkanlığını yürüttüğü Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen 2023 yılı ‘Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması’nda önemli bir başarıya imza atarak ‘Süreklilik Ödülü’ne layık görüldü.

Tarihi ve kültürel mirası koruma konusunda yürütülen projelerin değerlendirilmesi amacıyla her yıl düzenlenen yarışma, bu yıl da birçok belediyenin katılımıyla gerçekleşti. Odunpazarı Belediyesi, geçmişten günümüze kadar gelen kültürel mirasını ve tarihi dokusunu koruma konusunda gösterdiği başarı ile ödüle layık görüldü. ‘Süreklilik Ödülü’, uzun vadeli koruma projelerinin sürdürülebilirliği ve kalıcılığına verdiği önem nedeniyle Odunpazarı Belediyesi’ne verildi. Belediye, tarihi dokuyu koruma adına yaptığı restorasyon çalışmalarından, kültürel mirası gelecek nesillere aktarma adına geliştirdiği projelere kadar birçok alanda gösterdiği başarı ile bu ödüle layık bulundu.

“Sadece bir başarı değil, aynı zamanda sorumluluğumuzun da bir göstergesidir”

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, alınan ödülle ilgili yaptığı açıklamada, “Tarihi ve kültürel mirası korumak, sadece geçmişi yaşatmak değil, aynı zamanda geleceğe miras bırakmaktır. Bu ödül, bizim için sadece bir başarı değil, aynı zamanda sorumluluğumuzun da bir göstergesidir. Odunpazarı Belediyesi olarak, tarihi mirası koruma ve yaşatma yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.