Bosna Hersek’in Tuzla Belediye Başkanı Dr. Zijad Lugavic, Başkan Yardımcısı Miralem Mulac ve Bilgilendirme ve Halkla İlişkiler Departman Müdürü Eldina Custovic, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Odunpazarı Belediyesi’nin projelerini ve çalışmalarını incelemek üzere Eskişehir’e gelen Tuzla Belediyesi heyeti, ziyaretlerine Başkan Kurt’un makamında başladı. Görüşmede, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Zijad Lugavic, Tuzla ilçesi ve belediye faaliyetleri hakkında bilgi verirken, Başkan Kurt da Odunpazarı’nın tarihi ve belediye çalışmaları hakkında heyeti bilgilendirdi.

Ziyaretin ardından Başkan Kurt, Tuzla heyetine Odunpazarı Belediyesi’nin yürüttüğü projeleri yerinde tanıttı. İlk olarak Halk Market’i gezen heyet, Gökmeydan Spor Kampüsü’nde incelemelerde bulundu. Tarihi Odunpazarı Bölgesi’nde yer alan müzeleri ve sıcak cam atölyesini ziyaret eden konuklar, ardından Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi’ni ziyaret etti.

Program kapsamında ayrıca Ahmet Ara Engelsiz Kreşi ve Şerife Erkara Gündüz Bakım Evi ile Kreş’te keyifli anlar yaşayan Tuzla Belediyesi heyeti, burada çocuklarla vakit geçirdi. Heyet, ziyaretlerini Yenikent Mahallesi’ndeki 100. Yıl Kültür Merkezi’nde tamamladı.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Zijad Lugavic, Odunpazarı ilçesini ve belediye çalışmalarını çok beğendiğini ifade ederek, Başkan Kurt’u başarılı projelerinden dolayı tebrik etti.