Odunpazarı Belediyesi, 2025 yılının ilk haftasında ’Yeni Yıla Merhaba’ konseri gerçekleştirdi.

Konserde, Odunpazarı Çoksesli Gençlik Korosu sahne aldı. Koro şefliğini Merve Aydın üstlendi. ’Yeni Yıla Merhaba’ temalı konser, katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.

"Bizlere sanatın birleştirici ve ilham verici gücünü bir kez daha hatırlattılar"

Konserde konuşma yapan Başkan Kurt, “Piyano ve Odunpazarı Çoksesli Gençlik Korosu’nun konserinde gençlerimizin yeteneklerini ve emeklerini büyük bir gururla izledik. Her biri sergiledikleri performansla bizlere sanatın birleştirici ve ilham verici gücünü bir kez daha hatırlattı. Gençlerimizi yürekten kutluyor, onların yanında olmaya ve sanatın her alanında destek vermeye devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyorum. Bu güzel etkinlikte emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Konsere Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.