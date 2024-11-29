Odunpazarı Belediyesi, kadınların fiziksel ve ruhsal sağlıklarına katkı sağlamak amacıyla Ceren Özdemir Gençlik Merkezi’nde "Nefes Atölyesi" düzenledi.

Atölye, Badegül Sevgili Göç ve İnci Sultan Şanal tarafından gerçekleştirildi. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği atölye, nefes tekniklerinin gücünden yararlanarak katılımcılara stres yönetimi, beden farkındalığı ve zihinsel rahatlama yöntemleri sundu. Eğitimde, derin nefes almanın ve doğru nefes tekniklerinin, bireylerin duygusal dengeyi sağlamada ve iç huzuru bulmada önemli bir rol oynadığı vurgulandı.

Badegül Sevgili Göç ve İnci Sultan Şanal, katılımcılara nefesin insan bedenine olan etkilerini anlatarak, doğru nefes alma teknikleri ile sağlıklı bir yaşam sürdürülebileceğine dikkat çekti. Kadınların yoğun katılım gösterdiği etkinlik, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu.