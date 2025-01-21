Odunpazarı Belediyesi Kırmızıtoprak Mahallesi’nde bulunan Prof. Dr. Orhan Oğuz Halk Merkezi’nde düzenlenen iğne oyası atölyesi, kadınlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Odunpazarı Belediyesi, 18 mahallede hizmete sunduğu 19 “halk merkezi” ile vatandaşların kişisel gelişimlerine destek olmaya devam ediyor. Halk merkezlerinde özellikle kadınlar ve çocuklara yönelik çeşitli branşlarda atölyeler düzenleniyor. Bu kapsamda iğne oyası atölyesi, Kırmızıtoprak Mahallesi’nde bulunan Prof. Dr. Orhan Oğuz Halk Merkezinde gerçekleştiriliyor. Salı günleri 09.00-16.00 saatleri arasında düzenlenen iğne oyası atölyesinde, katılımcılara ipek iplikten iğne ile üç boyutlu kenar dantelleri işleme teknikleri öğretiliyor. Usta öğreticilerin liderliğinde gerçekleşen bu atölye, büyük ilgi görüyor. Yetkililer, iğne oyasının herhangi bir tekstilin kenarına yapılan danteller olduğunu ve “el emeği göz nuru” tanımına en çok uyan el işlerinden biri olarak Anadolu’da yaygın bir şekilde üretildiğini belirtiyor. Atölye çalışmalarında, katılımcıların duygularını renklere ve oyaya dönüştürdüğüne vurgu yapan yetkililer, iğne oyasının düğüm düğüm işlenerek sevgiliye, hasrete, umuda, istek ve dileklere ulaşmak için kullanılan bir ifade aracı olduğunu ifade ediyor. Atölyeye katılan Eskişehirli kadın vatandaşlar, bu etkinlikten büyük keyif aldıklarını ve burada stres attıklarını belirtirken; atölyeler sadece el becerilerini geliştirmekle kalmayıp, aynı zamanda katılımcıların sosyal ilişkilerini güçlendirmelerine, kendilerini ifade etmelerine ve ortak bir kültürel mirasın yaşatılmasına olanak tanıyor.