Odunpazarı Belediyesi, BEBKA tarafından 2024 yılı Teknik Destek Programı çerçevesinde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne yönelik önemli bir destek aldı. Bu çerçevede, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ile Etüt Proje Müdürlüğü personeline yönelik ISO 14064 ve ISO 14046 eğitimleri düzenlendi.

Gerçekleştirilen eğitimlerde, ISO 14046 Karbon Ayak İzi ve ISO 14064 Su Ayak İzi konularında uzman eğitmen Mustafa Demirol tarafından kapsamlı bilgiler verildi. Eğitim programı, belediyenin sürdürülebilir çevre politikaları doğrultusunda, personelin teknik bilgi ve becerilerini artırmayı hedefliyor.

Odunpazarı Belediyesi, bu tür eğitimlerle iklim değişikliği ile mücadele ve sıfır atık hedefleri doğrultusunda adımlar atmaya devam edecek. Belediyenin bu çalışmaları, çevre bilincinin artırılması ve daha yaşanabilir bir gelecek için önemli bir katkı sağlıyor.