Eskişehir’de Odunpazarı Belediyesi tarafından ’4 Aralık Dünya Madenciler Günü’ çerçevesinde tiyatro oyunu düzenlendi.

Etkinlik, Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sanatseverler, tiyatro sanatçısı Latif Tiftikçi’nin sahnelediği ’Değil’ isimli tiyatro oyununu izledi. Tiftikçi’nin performansıyla sahneye taşınan oyun, madencilerin zorlu çalışma şartları ve yerin metrelerce altında verdikleri emekleri duygusal bir dille anlattı. Seyirciler, alın teriyle hayatını kazanan madencilerin öyküsüne tanıklık ederken duygusal anlar yaşadı.

"Emeğin ve alın terinin her zaman yanında olacağız"

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, gösteri sonunda emeği geçen herkese teşekkür etti. Ayrıca bir açıklamada bulunan Başkan Kurt, "Madenciler alın teriyle ekmeğini kazanan, ülkemizin kalkınmasına büyük katkı sağlayan emekçilerimizdir. Bu anlamlı tiyatro oyununda onların yaşam mücadelesini ve değerini bir kez daha hatırlamak ve hatırlatmak istedik. Değerli tiyatro sanatçısı Latif Tiftikçi’ye ve bu anlamlı tiyatro oyununu düzenleyen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Odunpazarı Belediyesi olarak emeğin ve alın terinin her zaman yanında olacağız" dedi.

Dünya Madenciler Günü’nün önemine vurgu yaparak madencilerin fedakârlıklarına dikkat çeken tiyatro oyununa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Odunpazarı Belediyesi yetkilileri, bu tür etkinliklerle emeği ve dayanışmayı ön plana çıkartmaya devam edeceklerini açıkladı.