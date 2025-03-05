Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (OBAK) tarafından kreş ve okullarda görev yapan öğretmenlere yönelik düzenlenen, ’Afet Farkındalık Eğitimi’ ile minik öğrenciler acil durumlarda nasıl hareket etmeleri gerektiğini öğrendi.

Eğitim programı çerçevesinde, Odunpazarı Belediyesi’ne bağlı 9 tam zamanlı kreş ve Odunpazarı bölgesinde bulunan 4 kreş olmak üzere toplam 13 eğitim kurumunda afet farkındalık çalışmaları yürütüldü. Program süresince 79 öğretmene afet anında kriz yönetimi, öğrencilere nasıl rehberlik edileceği ve tahliye prosedürleri aktarıldı. 680 öğrenciye de temel afet bilgileri, doğru davranış biçimleri ve güvenli tahliye süreçleri öğretildi.

Gerçekçi senaryolarla tahliye tatbikatları yapıldı

Eğitimlerin en dikkat çekici kısmı ise, gerçekçi senaryolarla gerçekleştirilen tahliye tatbikatları oldu. Çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde deprem ve yangın gibi muhtemel afet durumlarında nasıl hareket etmeleri gerektiğini deneyimleyerek öğrendi. Eğitmenler, çocuklara panik yapmadan güvenli noktalara ulaşmaları gerektiğini anlattı. Uygulamalı tatbikatlar sayesinde edinilen bilgilerin kalıcı hale gelmesi sağlandı.

"Güvenli bir gelecek için eğitim şart"

Eğitimle ilgili yapılan açıklamada, Odunpazarı Belediyesi’nin afetlere hazırlıklı bir toplum oluşturma misyonuyla hareket ederek, afet farkındalık eğitimlerini yaygınlaştırmayı ve daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflediği belirtildi. Açıklamada, "Afet bilincini erken yaşlarda oluşturmak, muhtemel felaketler karşısında daha az zarar görmek adına büyük önem taşıyor. Bu eğitimlerle, çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi bilinçlendirerek daha güvenli bir gelecek inşa etmeye katkı sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.