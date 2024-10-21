Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Eğitim Şube Müdürlüğü, Odunpazarı A.Ş. İş Güvenliği Uzmanları ve Odunpazarı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü iş birliği ile Odunpazarı Belediyesi’nde çalışan şoförlere yönelik eğitim düzenledi.

Eğitimler, tüm birimlerin hizmet binalarında önce sözlü olarak gerçekleştirilirken, ardından uygulamalı eğitimlerle desteklendi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Eğitim Şube Müdürlüğü, katılımcılara güvenli sürücülük, yol güvenliği ve yaya önceliği konularında bilgi verdi.

Odunpazarı A.Ş. iş güvenliği uzmanları ise taşıt kullanımında iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vererek, çalışanların güvenli bir çalışma ortamında görev yapmalarını sağladı. Ulaşım Hizmetleri Müdürü Yusuf Emre Antika, sürücülerin taşıt kullanırken dikkat etmeleri gereken günlük ve haftalık bakımlar ile uymaları gereken kurallar hakkında önemli bilgiler sundu.

Düzenlenen eğitim programları ile belediye personelinin hem güvenli sürüş becerilerinin arttırılması hem de yol güvenliğine katkıda bulunulması amaçlandı. Eğitimlerin, katılımcılar üzerinde olumlu bir etki bırakması ve trafik kazalarının önlenmesine yardımcı olması bekleniyor.