Odunpazarı Belediyesi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Eskişehir Şubesi Odunpazarı ilçesinde bulunan iş yerlerinde can ve mal güvenliğini sağlamak, elektrik tesisatlarının güvenliğini artırmak amacıyla protokol imzaladı.

Türkiye’de ve dünyada en sık görülen yangın başlama sebeplerinden birisi olduğu bilinen elektrik kaynaklı yangınlarla ilgili kolları sıvayan Odunpazarı Belediyesi ve EMO Eskişehir Şubesi, Türkiye’de ilke imza attı. Bu çerçevede; elektrik tesisatlarından kaynaklanan yangınların önlenmesini, topraklama tesisatlarından kaynaklanabilecek güvenlik açıklarını gidermeyi, abonelere ait elektrik tesisatlarında yaşanabilecek olumsuzlukları tespit etmeyi ve bu konuda gerekli iyileştirmeleri raporlamak için bir protokol düzenlendi. Hem iş yerlerinin güvenliğini hem de vatandaşların sağlıklı bir ortamda yaşamalarını sağlamak için büyük önem taşıyan bu protokol ile EMO üyesi mühendisler, yeni açılacak ya da mevcut iş yerlerindeki elektrik tesisatlarının ölçüm, kontrol, tespit ve raporlama işlemlerini gerçekleştirecek. Yapılacak tüm raporlama işlemleri EMO tarafından denetlenecek ve belirlenen teknik gereklilikler doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılacak. Bu sayede iş yerlerindeki elektrik tesisatlarının güvenli hale getirilmesi ve muhtemel kazaların önüne geçilmesi amaçlanıyor

Elektrik güvenliğinin daha üst seviyeye taşınması hedefleniyor

Odunpazarı Belediyesi ve EMO Eskişehir Şubesi iş birliği ile gerçekleştirilen bu protokol, Odunpazarı İlçesi’nde tüm iş yerleri için elektrik tesisatlarının daha güvenli hale gelmesini sağlayıp vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir ortamda yaşamalarına katkıda bulunacak. Eskişehir Odunpazarı’nda gerçekleştirilen ve Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyan protokol diğer ilçelere ve şehirlere örnek olup, bölgedeki ve Türkiye’deki elektrik altyapısının güvenliğini arttırılmasını sağlayacak. Bu iş birliği ile elektrik güvenliğini daha üst seviyeye taşınması hedefleniyor.

"Her ay elektrik hatasından dolayı onlarca yangın çıkıyor"

Düzenlenen törende konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Türkiye’de ilk olan bir hizmeti gerçekleştirmek üzere EMO Eskişehir Şubesi ile bir protokol imzalayacaklarını duyurdu. Başkan Kurt, "İş yeri açmak için ruhsat başvurusu yapan hemşehrilerimizden o işyeri ile ilgili elektrik tesisatının kontrolünü yaptırmalarını isteyeceğiz. Bu kontrol konusunda bir işbirliği protokolü imzalayacağız. Sağlıklı bir sonuç alabilmemiz için bunun şart olduğunu düşünüyoruz. Her ay elektrik hatasından dolayı onlarca yangın çıkıyor. Bu yangınlar sonucunda zaman zaman hem can kayıpları yaşanıyor hem de maddi kayıplar oluyor. Bunun önlenebilmesi için bu iş birliğinin yapılması gerektiğine karar verdik. EMO, ciddi bir çalışma yaparak bu protokolü ve uygulama hizmetini hazırladı. Kendilerine teşekkür ediyorum, bu protokolün de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"Bu konu bizim meslek örgütümüz alanına girdiği için buna bir çözüm bulmamız gerektiğini düşünüyoruz"

Elektrik Mühendisleri Odası olarak meslek örgütlerine yönelik kamuoyunda oluşabilecek tüm olumsuzluklara karşı önlem almak için değişik hamleleri olduğunu söyleyen EMO Eskişehir Şube Başkanı Ahmet Şakar, Türkiye’de ve Eskişehir’de elektrik konusunun çok sık gündeme gelmeye başladığını belirterek, "Can kayıplarına varacak düzeyde elektriksel hatalarının yol açtığı sonuçlarla karşı karşıya kalıyoruz. En önemlilerinden birisi de yangın konusu İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) tarafından da belgelendirilen bir konu. Çıkan yangınların yüzde 75 ile 80’i elektrik kontağı başlangıçlı olarak çıkmaktadır. Bu konu bizim meslek örgütümüz alanına girdiği için buna bir çözüm bulmamız gerektiğini düşünüyoruz. Bu amaçla değişik çalışmalar yaptık. Çalışmaları da belediyelerimize ve valiliğimize sunduk. Bunların başında işin kontrolörlüğünün tam yapılması gerekliliği geliyor. Bunun içinde işe başlangıç yerinin, gerçek güç analizinin ve tesisat analizinin yapılı, o tesisata uygun iş olanağının sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"İlk defa bir protokolle biz bu projeyi başlatmış oluyoruz"

Şakar, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Bu amaçla bir protokol hazırladık. İlk kez de Odunpazarı Belediyesi’nde imzalıyoruz. Odunpazarı Belediyesi bizim için çok değerlidir ve ilklerin belediyesidir. Onun için de bu projeyi ilk onlarla paylaştık. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da her zaman olduğu gibi bu konuda bizden desteklerini esirgemedi. Kendisi konunun vâkıfında ve sorunu yakından izliyor. Dolayısı ile bu soruna çözüm olması açısından kendisi de bize ve protokolümüze değer verdi, bu şekilde sonuca ulaştık. Başkanımın da dediği gibi, bu Türkiye’de bir ilk. İlk defa bir protokolle biz bu projeyi başlatmış oluyoruz. Bu şu sonucu getirecek, umarım bu işlem önce şehrimizde bütün belediyelerde daha sonra da Türkiye’deki tüm belediyelerde adım adım yürürlüğe girecek. Dolayısıyla oluşacak olumsuzlukları ortadan kaldırmak için bir adım atmış olacağız. Bizden desteğini hiç esirgemeyen Kazım başkanımıza, Odunpazarı Belediyesi’ne ve yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun.”

Konuşmaların ardından Başkan Kurt ve Şakar, hayırlı olsun dileklerini tekrarlayarak protokol metinlerini imzaladı.