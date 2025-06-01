Odunpazarı Belediyesi, kültür ve sanatı toplumun her kesimine ulaştırma vizyonuyla önemli bir etkinliğe daha imza attı. Odunpazarı Belediyesi Tiyatrosu, Kırşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Çocuk Tiyatroları Festivali’ne katıldı.

Festival kapsamında sahnelenen "Hep İyi Ol" adlı çocuk oyunu, Neşet Ertaş Kültür Merkezi’nde küçük izleyicilerle buluştu. Oyun, yaşamın içinden sıcak bir hikâyeyi eğlenceli ve öğretici bir dille sahneye taşırken, salonu dolduran 550 çocuk tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.

Odunpazarı Belediyesi, sanatı sadece yetişkinlere değil, çocuklara da erken yaşta ulaştırmayı ve onların hayal gücünü zenginleştirmeyi öncelikli bir sorumluluk olarak görüyor. Bu anlayışla hareket eden belediye, tiyatro başta olmak üzere kültür-sanatın her alanında nitelikli üretimlere destek veriyor ve bu tür festivallerle deneyimlerini farklı şehirlerle paylaşıyor.

Odunpazarı Belediyesi Tiyatrosu’nun festivaldeki performansı, yalnızca çocukların değil, organizasyonun ev sahiplerinin de takdirini kazandı. Kültürel iş birliklerini ve dayanışmayı artırma hedefiyle yola çıkan bu katılım, sanatın birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.