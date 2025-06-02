Odunpazarı Belediyesi’nin tam zamanlı kreşleri olan Gündüz Bakımevi ve Kreşi öğrencileri, yıl sonu etkinliği düzenledi. Etkinliklerde ayrıca 6 yaş grubu için mezuniyet töreni de yapıldı.

Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde gerçekleşen yıl sonu gösterisi ve mezuniyet töreni, iki gün sürdü. Cumartesi günü Nalan Kaya, Ihlamurkent Oyunpazarı, Gültepe, Şerife Erkara, Haier Europe EMKO Gündüz Bakımevi ve Kreşleri; Pazar günü ise Hacı Zeynep Eldem, Kurtuluş Oyunpazarı, Ahmet Ara Engelsiz, Osmangazi Oyunpazarı ile Hilal Bingöl Gündüz Bakımevi ve Kreşleri tören düzenledi. Etkinlikler boyunca minikler, yıl boyunca öğrendikleri becerileri veliler ve davetlilerle paylaşarak izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Dans, şarkı ve drama gibi çeşitli gösterilerle sahne alan çocuklar, hem eğlendirdi hem de duygulandırdı. Fuaye alanında ise çocukların eğitim-öğretim yılı boyunca hazırladığı el emeği eserler sergilendi ve ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Törende konuşan Başkan Kurt, kreş eğitiminin zorunlu ve parasız olması gerektiğine dikkat çekti. Ailelerin büyük fedakârlıklarla çocuklarını kreşe gönderdiğini vurgulayan Başkan Kurt, "Bugün çocuklarımızın gösterilerini izledik. Yıl başı ile yıl sonu arasındaki farkı siz değerlendirin. Odunpazarı Belediyesi’nde ilk kreş açılalı 10 yıl oldu. İlk kreşimiz 50 çocuk kapasiteliydi. Bugün oyuncak kütüphaneleri de dâhil 1500’e yakın öğrencimiz var. Ve bugünkü törenle yaklaşık 200 çocuğumuz artık bizden ayrılıyor. Artık ilkokula gidecekler. Aydınlık gelecek bu çocuklarımızda ama o aydınlık gelecek çok geç kalmadan bir an önce gelmeli. Bu çocuklarımızı beklersek, işimiz oldukça zor. Şunu bilmek lazım, kreş en doğal insan haklarından birisidir. Çocuklar için de, aileler için de hatta devlet için de kreş hizmeti zorunludur. Keşke yapabilsek de eğitim gibi kreş de parasız olabilse. Bunu sağlayacak sosyal devleti gerçekleştirebileceğiz. Ancak şu anda aileler zor şartlar altında kendi bütçelerinden, harcamalarından fedakârlık yaparak kreş hizmeti alıyor. Belediyemizin 1500 çocuğa verdiği hizmetin piyasa değerine bakarsanız, oldukça büyük rakamlar olduğunu görürsünüz. Biz sosyal belediyecilik adına bu fedakârlığı yapıyoruz. Bize güvenip çocuklarınızı Odunpazarı Belediyesi’nin kreşlerine gönderdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu güveni sağlayan tüm öğretmenlerimize ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Çünkü Odunpazarı Belediyesi’nin kreşleri güvenilir; çağdaş, laik ve bilimsel bir eğitimi görev saymıştır. Onu da gerçekleştiriyorlar. Bütün çalışanlarımıza sizlerin huzurunda teşekkürü borç biliyorum. Bugün mezun olarak bizden ayrılan tüm çocuklarımıza yaşamları boyunca başarılar diliyorum. Onlara inanıyoruz ve güveniyoruz. Biz beceremesek bile, onların Türkiye’yi aydınlık bir Türkiye haline getireceklerine inanıyorum" dedi.

Törende konuşan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, tüm veli ve öğrencileri tebrik etti. Özer, "Kazım Başkanımıza her sene daha da artırdığı kreşler, evlatlarınıza gözleri gibi bakan öğretmenleri istihdam ettiği için çok teşekkür ediyorum. Evlatlarımızın sergilediği performansları sizlerle birlikte keyifle izledim. Muhteşemdi, İlkokula dört dörtlük bir hazırlıkla gidiyorlar. Yolları, bahtları açık olsun. Büyük önderimizin bize gösterdiği yolda, Türkiye’yi onlar ilerletecekler, onlara inanıyoruz. Ve biliyorum ki çok da başarılı olacaklar" diye konuştu.

Minikler hep birlikte keplerini havaya fırlattı

Konuşmaların ardından mezuniyet törenine geçildi. Başkan Kazım Kurt ve Milletvekili Utku Çakırözer, diplomaları tek tek minik mezunlara takdim etti. Çocuklar diplomalarını aldıktan sonra büyük bir coşku içinde keplerini havaya fırlattı. Veliler, çocuklarının bu özel anına alkışlarla eşlik etti ve bol bol fotoğraf çektirerek bu anlamlı günü ölümsüzleştirdi.