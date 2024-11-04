Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, Türkiye’nin ilk ve tek “seyirci örgütlenmesi” olan Direklerarası Seyircileri tarafından verilen Direklerarası Seyirci Ödülleri’nde 6 farklı dalda ödüle layık görüldü.

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, başarıları ile tiyatro dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor. 2023-2024 sezonunda “Marifet İltifata Tabidir” mottosu ile yola çıkmış Direklerarası Seyircileri’nin oluşturduğu “Halk Jürisi” üyeleri, 2023-2024 Tiyatro Sezonunda Eskişehir, Amasya, Bolu, Düzce, Kocaeli, Konya, Ordu, Safranbolu, Tekirdağ, Trabzon ve Van’da sahneye konulan oyunları seyrederek; Tasarım, Performans ve Yapımlar kategorilerinde başarılı oyun, oyuncu ve tiyatroları değerlendirdi. Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, Eskişehir’de 6 farklı dalda ödüle layık görüldü. Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, Süleyman Karaahmet “Uşak, Kral ve Ötekiler” adlı oyun ile “Oyun Yazarı”; Elçin Karaahmet Hasret adlı oyunla “Yönetmen”, Abdullah Çiftçi, Uşak, Kral ve Ötekiler adlı oyunla, Hüseyin Demir ise Hasret adlı oyunla “Erkek Oyuncu”; Çiğdem Öztürk Uşak, Kral ve Ötekiler adlı oyunla “Sahne Tasarımı”, Hasret adlı oyunla da “Kostüm Tasarımı” ödülü aldı.

Tüm ekibimizi yürekten kutluyorum

Bu başarılarından dolayı Odunpazarı Belediye Tiyatrosu emekçilerini tebrik eden Başkan Kurt, “Odunpazarı Belediye Tiyatrosu’nun bu önemli ödülleri kazanması, kültürel ve sanatsal faaliyetlerimize olan desteğimizin ne denli değerli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Tiyatro, toplumsal hafızamızın önemli bir parçasıdır ve bu başarılar, hem sanatçılarımızın hem de izleyicilerimizin katkılarıyla mümkün oldu. Tüm ekibimizi yürekten kutluyorum!” dedi.