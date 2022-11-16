Erzincan’da müstakil bir binanın odunluk kısmında çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Erzincan’da müstakil bir binanın odunluk kısmında çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Erzincan Merkez Kurutilek Mahallesinde müstakil bir binanın odunluk kısmında yangın çıktı. Çıkan yangın çevresinde bulunan eve, ahıra ve diğer müştemilatlara sirayet etmeden kontrol altına alındı. Yoğun duman ve alevler içerisinde kalan odunlukta maddi hasar meydana gelirken herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. İtfaiye ekipleri uzun süren soğutma çalışmasının ardından bölgeden ayrıldı.