Sivas’ın Gemerek ilçesinde odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çevrede bulunan evlere sıçramadan söndürüldü.

Sivas’ın Gemerek ilçesinde odunlukta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çevrede bulunan evlere sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay Gemerek ilçesi Yenihayat Mahallesi meydana geldi. S.D.’ye ait odunlukta yangın çıktı. Yangını gören odunluk sahibi durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Gemerek Belediyesi itfaiye ekipleri yangını çevrede bulunan evlere sıçramadan kısa sürede söndürdü. Bir kişinin söndürme çalışmalarına hortumla su tutarak destek vermesi ise dikkat çekti. Odunlukta maddi hasar oluşurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.