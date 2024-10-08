Aydın’ın Söke ilçesinde bir şahıs arkadaşının arabasını ödünç alarak geri vermediğini iddia ederek, şikayetçi oldu.

Söke’nin Kemalpaşa Mahallesi’nde 3 Ekim tarihinde meydana gelen olayda, M.C.Ş. adlı vatandaş, T.S. isimli şahsın arabasını ödünç alarak ortadan kaybolduğunu iddia etti. M.C.Ş.’nin ifadesine göre, T.S.’nin kendisinden kısa süreliğine araç istediğini, arkadaşına verdiği araçtan ve kendisinden o günden bu yana haber alamadığını belirtti. M.C.Ş. kendisine ait aracı alarak kayıplara karışan ve ulaşılamayan T.S.’nin Muğla’da olabileceğini kaydetti.

Olayın ardından M.C.Ş., durumu polise bildirdiğini ve yetkililerden yardım talep ettiğini ifade etti.

Polis ekipleri, kayıp aracı bulmak için çalışma başlattı.