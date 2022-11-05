FIFA 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası’na ödünç kramponlarla Kocaeli’de hazırlanan Nijerya U17 Kadın Milli Takımı, turnuvayı üçüncülükle tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.

FIFA 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası’na ödünç kramponlarla Kocaeli’de hazırlanan Nijerya U17 Kadın Milli Takımı, turnuvayı üçüncülükle tamamlayarak büyük bir başarıya imza attı.

FIFA 17 Yaş Altı Kadınlar Dünya Kupası’nda Nijerya U17 milli takımı üçüncü oldu. Afrika temsilcisi, normal süresi 3-3 biten maçın ardından penaltılarda Almanya’yı devirip üçüncü olmayı başardı. Takım, turnuva öncesi hazırlıklarını Kocaeli’de bulunan Edis Spor Kompleksinde gerçekleştirmişti. Nijerya ekibi kamp yaptığı Kocaeli’de Galatasaray Kadın Futbol Takımı ile hazırlık maçı yapıp 4-1 galip gelmeyi bilmişti. Takımın teknik direktörü Olowookere Bankole, maç sonu yapmış olduğu açıklamada kramponlarını erkek takımlarından ödünç alarak maçlara çıktıklarını belirtmişti. Türkiye’den direkt olarak Hindistan’da düzenlenen turnuvaya giden Nijerya U17 Kadın Milli Takımı, aldığı başarıyla takdir topladı.