Bursa’da ormanlık alana ailesiyle piknik yapmaya giden ve daha sonra odun toplarken ayağını kıran Hıdır Yaşar, ekipler tarafından nefes kesen operasyonla kurtarıldı.

Bursa’da ormanlık alana ailesiyle piknik yapmaya giden ve daha sonra odun toplarken ayağını kıran Hıdır Yaşar, ekipler tarafından nefes kesen operasyonla kurtarıldı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hafta sonu ailesiyle birlikte mangal yakmaya giden Hıdır Yaşar (51), odun toplarken kayarak uçurumdan yuvarlandı ve ayağı kırıldı. Yaşar’ın haykırışlarını duyan ailesi durumu itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, Yaşar’ın ayağını kırarak mahsur kaldığı yere dereyi geçerek ulaştı. Burada özel bir mekanizma kurularak Yaşar, ekipler tarafından güvenlik bir şekilde derenin üzerinden geçirildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen Yaşar, ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.