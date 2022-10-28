Van’da havaların soğumasıyla birlikte vatandaşların odun sobalarına rağbeti arttı.

Van’da havaların soğumasıyla birlikte vatandaşların odun sobalarına rağbeti arttı.

Havaların soğumasıyla birlikte vatandaşların çare arayışı başladı. Özellikle ısınma noktasında çözüm arayan vatandaşlar, odun sobalarına yöneldi. Odun sobalarında rağbet yaşadığını ifade eden esnaf Selim Akdemir, “Bu sene sobaya rağbet çok. Özellikle kara soba yetiştiremiyoruz. Bunun yanında eski sobalarını tamirata getirenler var” dedi. Akdemir, “Her sene elimizde 150 kara soba kalmasına rağmen bu sene elimizde kalmadı. 4 tane kesip müşteriye veriyoruz tekrar yapmaya başlıyoruz. En çok kırsal kesimdeki mahallelere veriyoruz ama bu sene artık şehir içindeki vatandaşlar da bu sobaya dönüyor” ifadelerini kullandı.

Soba fiyatlarının da geçen seneye göre yarı yarıya arttığını belirten Akdemir, “Geçen sene 150 TL’den verdiğimiz sobaları şu an 250 TL’den satıyoruz. Turbo sobaların ise sıfırları 8 bin TL olurken ikinci el sobalar ise yaklaşık 3-4 bin TL. Şu anda en çok tezek sobaları ve kovalı sobalar rağbet görüyor” diye konuştu.