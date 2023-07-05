Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Pınar Sevim Elibol’un TÜBİTAK’a sunduğu, "Karbon Nanopartikül Teknolojisi ile Odun Sirkesinden Nanogübre Üretimi ve Tarımsal Kullanım Potansiyelinin Araştırılması" başlıklı projesi desteklenmeye layık bulundu.

Proje dahilinde sanayi atığı olarak değerlendirilen odun sirkesinin ve yapısında bulunan katranın atık sınıfından çıkarılarak yüksek teknoloji ürünü olan nanogübre haline dönüştürülmesi hedefleniyor. Bu dahilde proje çalışması sonucunda kimyasal gübreye alternatif olarak, ucuz, verimli ve çevre dostu nanogübreler elde edilerek, kimyasal gübre kullanımının en aza indirilmesi ve buna bağlı olarak çevrenin korunması ve çevre profilinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Sevim Elibol’un yürütücülüğünde Düzce Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek olan proje çalışması, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü ortaklığında gerçekleştirilecek. Ayrıca proje ekibinde Düzce Üniversitesi bünyesinde görev alan Doç. Dr. Erdem Elibol ve Öğretim Görevlisi Dr. Tuna Demirci araştırmacı olarak yer alıyor.

Düzce Üniversitesi’nin yaptığı açıklamada “Çevre ve sağlık alanlarında bölgesel kalkınma üniversitesi olan Üniversitemiz, katma değerli bilimsel çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede başta proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Pınar Sevim Elibol ve proje ekibini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz” ifadelerine yer verildi.