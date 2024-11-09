Samsun’un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, artık miadını dolduran ve çevreye uyum sağlayamayan Odun Pazarı’nın kaldırılarak şehrin merkezindeki 5 bin metrekarelik arsaya başka bir proje yapacaklarını söyledi.

Odun Pazarı, yıllardır İlkadım’ın Yaşardoğu ve Kışla Mahallelerinde vatandaşa hizmet veriyor. Doğalgaz kullanımının olmadığı bir dönemde oldukça işlevsel olan pazar, doğalgazın hayata geçmesi ve pazarın şehir merkezinin içinde kalması nedeniyle hem ihtiyaç hem de çevre kirliliği açısından miadını doldurdu. Başkan İhsan Kurnaz, Odun Pazarı’ndaki esnafa tebligatın yapıldığını ve kısa zamanda pazarın boşaltılacağını ifade etti.

“Esnafa tebligat yapıldı, Pazar boşaltılacak”

5 bin metrekarelik pazarın kısa süre sonra boşaltılacağını açıklayan Başkan Kurnaz, “Şu anda Odun Pazarı ile ilgili bir çalışma yapıyoruz. Orası hem şehrin ortasında kaldı hem de çevre kirliliği oluşturmaya başladı. Yaşardoğu ve Kışla Mahallelerinde yaşayan vatandaşlarımızın da orayla ilgili büyük sıkıntıları var. Onlar da oranın kaldırılmasını istiyorlar. Hem o talebi karşılamak hem de 5 bin metrekare civarındaki arsayla ilgili bizim de tasarrufumuz olacak. Bir yatırım yapacağız. Oradaki esnafa tebligatları yaptık. Buraları boşalmalarını istedik. Önümüzdeki dönemde Odun Pazarı’nın olduğu yerde belediye olarak bir proje yapacağız” dedi.

Esnafın kendi bulduğu yerde ticaretine devam edebileceğini belirten Kurnaz, “Oradaki esnafa bir yer göstermiyoruz. Odun, eskiden hane halkının bir ihtiyacıydı. Artık Samsun doğalgazına kavuştu. Oradaki vatandaşlarımız da uygun gördükleri yerde ticaretine devam edebilirler. Biz onlara bir yer temini yapmayacağız. Kendilerinin bir yer temin ederek oraya taşınmalarını sağlayacağız” diye konuştu.