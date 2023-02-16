Aras Elektrik ekiplerinden, deprem bölgelerine giden yardımlar hız kesmeden devam ediyor. Bir yandan afetin yıkıcı etkileri diğer yandan kara kışla mücadele eden depremzedelere Aras EDAŞ, bir tır dolusu yakacak odun gönderdi.

Aras Elektrik ekiplerinden, deprem bölgelerine giden yardımlar hız kesmeden devam ediyor. Bir yandan afetin yıkıcı etkileri diğer yandan kara kışla mücadele eden depremzedelere Aras EDAŞ, bir tır dolusu yakacak odun gönderdi.

Deprem bölgesine yönelik başlatılan yardım seferberliğine Doğu illerinden destek çığ gibi. Hemen her kurum gıdadan temel ihtiyaç malzemesine kadar her türlü yardımı toplayarak bölgeye sevk ediyor. Aras Elektrik, içinde bulunduğumuz kış mevsimi nedeniyle yakacak bulmakta zorlanan depremzedeler için bir tır dolusu yakacak gönderdi. Şirket, afetin ilk gününden bu yana zorlu koşullarda yaşamını sürdürmeye çalışan depremzedelere, ömrünü tamamlamış kullanılmayan odun direkleri, parçaladıktan sonra tıra yükleyerek afet bölgesine gönderdi.