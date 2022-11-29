Mardin’in Derik ilçesinde odun ateşinde hazırlanan ’Derik tavası’ çevre illerinden yoğun ilgi görüyor.

Mardin’in Derik ilçesinde odun ateşinde hazırlanan ’Derik tavası’ çevre illerinden yoğun ilgi görüyor.

Derik ilçesinde yetiştirilen oğlakların etinden hazırlanan ’Derik tavası’ lezzetiyle Diyarbakır, Şanlıurfa gibi çevre illerden gelen vatandaşların yoğun ilgisini görüyor. İçerisinde pirzola, biber ve domates bulunan tava, 45 dakika içerisinde odun ateşinde hazırlanıyor. İsteğe göre içerisine soğan ve sarımsak katılarak da tüketilen yemek, lezzetiyle büyülüyor. Kişi sayısına göre miktarı belirlenip hazırlanan tavanın 2 kişilik fiyatı ise 100 liradan başlıyor.

Derik ilçesinde vatandaşların misafirlerine ikramları arasında en üst sırada Derik tavasının geldiğini belirten Aydın İnce, “Derik tava kuzu ya da oğlak etinden yapılıyor, oğlak etinin pirzola kısmından olur. Tavanın hazırlanması 10 dakika kadar sürüyor, pişirme süremiz ise 45 dakika kadar. Tavanın içerisinde; alt kısmında biber bulunuyor. Biberlerin üzerine etimizi koyuyoruz. En sonda domates ekliyoruz ancak domatesin fazla olmaması gerekiyor. İsteğe bağlıda sarımsak ve soğan eklenebiliyor. Derik ilçesinin en meşhur yemeği Derik tavasıdır, herkes bu yemeği yapamaz. Bizimde bütün satışlarımız Derik tava üzerinedir. Derik tava için bölge illerden gelen çok oluyor. Diyarbakır, Viranşehir, Şanlıurfa ve İstanbul’dan gelenler oluyor. Bazen özellikle Derik tavası için gelen vatandaşlar oluyor. Evlere misafirlere ikram etmek için sipariş verenler de oluyor. Dışarıdan gelen vatandaşlar çoğunlukla Derik tavayı tercih ediyor. Derik tavayı gayet özenli şekilde hazırlayıp misafirlerimize sunuyoruz. Her bölgenin lezzet olarak farklı yanları vardır. Derik bölgesinin eti de farklıdır. Derik tava zaten pirzoladan yapılıyor ayrı bir lezzet oluyor böylelikle. Müşteriler 2 kişilik bir Derik tava istediği zaman 100 liralık pirzola ve malzeme yeterli geliyor ve doyuruyor” şeklinde konuştu.