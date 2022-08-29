Eskişehir’i bazı kırsal bölgelerindeki vatandaşlar günlük ihtiyaçları ile market veya fırınlardan ekmek almak yerine pişirdikleri bazlamayı tüketmeyi tercih ediyorlar. Lezzeti ile damak çatlatan bazlamalar, odun ateşinde, geleneksel tekniklerle pişiyor.

Eskişehir’i bazı kırsal bölgelerindeki vatandaşlar günlük ihtiyaçları ile market veya fırınlardan ekmek almak yerine pişirdikleri bazlamayı tüketmeyi tercih ediyorlar. Lezzeti ile damak çatlatan bazlamalar, odun ateşinde, geleneksel tekniklerle pişiyor.

Mihalıççık İlçesi Yunus Emre Mahallesi’nde ev hanımları, hasat ettikleri buğdayın unu ile geleneksel yöntemler kullanarak bazlama pişiriyor. Odun ateşinde pişen ve ismine bazlama denilen ekmekler satın alınanlardan daha yumuşak ve lezzetli oluyor. Geçmişten gelen geleneklerle pişen bazlamalar, gramaj olaraktan da markette satılan ekmeklerden daha ağır oluyor. İki kişinin 3-4 saatte yaptığı 100 kadar bazlama, 5 kişilik bir ailenin bir aylık ekmek ihtiyacını karşılıyor. Mahallede yaşayan vatandaşlar, daha ekonomik olan bazlamaları genellikle doğal tereyağı ile tüketmeye dikkat ediyor.