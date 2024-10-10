Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Akademik Yılı Açılış Töreni’nde Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

YÖK 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Törene BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural ile Prof. Dr. Murat Yurdakul, İslami İlimler Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Rabia Doğru ve öğrenciler katıldı. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın açılış konuşmalarını gerçekleştirdiği törenin sonunda ’Üstün Başarı Ödülleri’ sahiplerini buldu. BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.