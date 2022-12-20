DÜZCE(İHA) – Kocaeli Sanayi Odası tarafından düzenlenen 23 sanayi kuruluşunun kendi sektörlerinde ödüllendirildiği sektörel performans değerlendirme ödül törenine yapıldı. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık törende ödül verdi.

DÜZCE(İHA) – Kocaeli Sanayi Odası tarafından düzenlenen 23 sanayi kuruluşunun kendi sektörlerinde ödüllendirildiği sektörel performans değerlendirme ödül törenine yapıldı. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık törende ödül verdi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Kocaeli Sanayi Odası tarafından Marmara Bölgesi’ndeki başarılı 23 sanayi kuruluşunun kendi sektörlerinde KOBİ ve BOİ dalında ödüllendirildiği 15. Sektörel Performans Değerlendirme ödül törenine katıldı. Makine Sanayi Sektöründe KOBİ Ödülü Balıkesir’den SVR Sever Makinenin oldu. Ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Sever, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık’ın elinden aldı.

Programın devamında, Erdoğan Bıyık, Kocaeli Sanayi Odası Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi’nin açılış törenine katıldı. Bıyık, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile beraber Kocaeli Ticaret Odası’nı ziyaret ederek yeni çalışma dönemi için hayırlı olsun dileğinde bulundu.