Birçok ödüle layık görülen "Ağaçlar Ayakta Ölür" adlı tiyatro oyunu Didim Belediyesi Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelendi.

Didimli vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tiyatro oyununda, günümüz toplumsal gerçeklerine ayna tutan ve acı gerçeklerle yüz yüze getiren bir aile hikayesi anlatıldı. Tiyatro oyununun ardından konuşma yapan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Didim Belediyesi Tiyatro Topluluğu üyelerine "Böyle güzel bir gece yaşattığı için teşekkür ederim. İyi ki sizlerle birlikteyim. Sanat, toplumun aynasıdır; bizleri düşündürür, duygulandırır ve bir araya getirir. Katılım gösteren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.

Didim Belediyesi Gençlik Merkezi & DİGEM Sanat Akademisi’nde gerçekleştirilen tiyatro oyununa Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Belediye Başkan Yardımcıları Aydan Aşık Turgut, CHP Didim İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülcan Doğan, Belediye Meclis üyeleri ve Didimli vatandaşlar katıldı.