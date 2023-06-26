Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün üzerinde hassasiyetle durduğu ve şehrin gerdanlığı olacak olan ödüllü Asar Deresi Projesinin ilk etap çalışmaları tüm hızıyla ilerliyor. Bir yandan köprü temel imalatlarında sona yaklaşılırken bir yandan da köprünün Ankara’da devam eden ana eleman üretimine başlandı.

Düzce Belediyesi’nin Türkiye Belediyeler Birliği ödüllü ‘Asar Deresi Projesi’nin Düzce’de devam eden temel imalatlarının yanı sıra ana eleman üretimleri de Ankara’da tüm hızıyla yapılıyor. İhalesi ekonomik maliyetlerden ötürü 2 kez ertelenen üçüncü ihale ile Düzce Belediyesi iştirak şirketinin almasıyla hızlı bir ivme kazanan Küçüksu ile Şaguş köprüsü arasında kalan ilk etabı fore kazıkların yerlerine yerleştirilmesi, amfi basamakların imalatlarının tamamlanması ve son olarak köprünün temel ayaklarından birinin imalatında son aşamaya geçilmesiyle görsel olarak farklı bir hüviyete büründü. Köprünün dere içerisinde yerleştirileceği temel ayakların imalatları Düzce’de sürdürülürken, köprü temelleri de eş zamanlı olarak atılıyor. Köprü ayaklarından ilkinin temel beton döküm işini tamamlayan ekipler, ikinci ayağın temel beton dökümüne başladı.

Düzce’de yoğun bir çalışma gerçekleştirilirken, Ankara’da ise köprünün ana elemanlarının üretimine başlandı. İki köprü ayağının ankajları hazır şekilde beklerken, derenin Düzce tarafında kalan kısmının imalatının tamamlanmasıyla birlikte ankajın kalan kısmı da yerleştirilerek Ankara’da imalatı devam eden köprünün bağlantısı gerçekleştirilecek ve köprü tamamlanmış olacak.