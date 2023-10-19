Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldığı “Büyükşehir’le Geziyorum” adlı ödüllü proje, yeni eğitim öğretim yılında da devam ediyor. Başkan Zolan ile buluşan gençler, bir yandan Denizli’nin doğal ve kültürel değerleri ile Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarını incelerken, diğer yandan yoğun ders ve sınav stresinden uzaklaşma imkanı buluyor.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, geçtiğimiz yıl AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığının düzenlediği Tam Bana Göre Gençlik Festivali’nde büyük bir başarıya imza atarak, "Büyükşehir’le Geziyorum" projesi ile “Genç Belediye” ödülünü almaya hak kazanmıştı. Başkan Zolan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden aldığı ödüllü “Büyükşehir’le Geziyorum” projesi 2023-2024 eğitim öğretim yılında da devam ediyor. Proje ile bir yandan Denizli’nin doğal ve kültürel değerleri ile Büyükşehir Belediyesinin şehre kazandırdığı yatırımları inceleyen gençler, diğer yandan yoğun ders ve sınav stresinden uzaklaşma imkanı buluyor. Büyükşehir’le Geziyorum projesi kapsamında kent genelinde öğrenim gören lise 11 ve 12. sınıf öğrencileri beyaz cennet Pamukkale ve Hierapolis Antik Kenti’ni ziyaret ederken, Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası’nın muhteşem manzarası ve doğası ile buluşuyor.

Gençler Başkanı Zolan ile bir araya geliyor

Denizli’de bilim, kültür ve sanatın merkezi olan Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’ni de inceleyen gençler, planetaryumda (gezegen evi) uzayın derinliklerini izleyip, gök cisimleri hakkında temel bilgiler de alıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları tarafından hazırlanan “Söz Sende” adlı oyunu izleyen gençler daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile bir araya geliyor. Gün boyu keyifli zaman geçiren gençler yoğun ders ve sınav stresinden bir nebzede olsa uzaklaşma imkanı buluyor. Başkan Osman Zolan, davetlerini kabul ederek projeye katılan tüm gençlere teşekkür ederek, “Biz, arkadaşlarınızla birlikte yoğun ders ve sınav stresinden bir nebze de olsa uzaklaşıp nefes alın, farklı bir ortama gidin, dinlenin, gezin ve güzel bir gün geçirin istedik. Tabi bunları yaparken de şehrimizi tanıyıp, değerlerini yerinde görmeniz için bir proje gerçekleştirdik. Projemiz çok şükür bugüne kadar güzel bir şekilde devam etti” dedi. Başarının önündeki en büyük engelin stres ve telaş olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, “Tabi bunları söylerken de rehavete kapılmamak gerekir. Bugüne kadar yoğun bir şekilde çalıştınız, 11 yıldır eğitim alıyorsunuz, inşallah son sene de başarıya kavuşacaksınız. Allah’ım gönlünüzdekini nasip etsin, yolunuzu açık eylesin” ifadelerini kullandı.

Gençlerle bir süre sohbet ederek tecrübelerini anlatan Başkan Osman Zolan, öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.