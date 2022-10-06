Global Teacher Award-Küresel Öğretmen Ödülüne layık görülen Türkiye’deki 3 öğretmenden biri olan Orgeneral Asım Gündüz İlkokulu Sınıf Öğretmeni Esin Sarıkaya, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’i makamında ziyaret etti.

Kütahya Belediyesi’nden iş birliği Kütahya Belediyesi’nden iş birliği

Global Teacher Award-Küresel Öğretmen Ödülüne layık görülen Türkiye’deki 3 öğretmenden biri olan Orgeneral Asım Gündüz İlkokulu Sınıf Öğretmeni Esin Sarıkaya, Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit’i makamında ziyaret etti.

5-6 Kasım’da Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de gerçekleştirilecek ödül töreninde ödülünü alacak olan Sınıf Öğretmeni Esin Sarıkaya’yı tebrik eden Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, başarılarının devamını diledi.