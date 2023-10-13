Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen Ödüllü Kitap Okuma yarışması sona erdi. Yarışmada dereceye girenlere 120 adet bisiklet, notebook, tablet ve çeşitli hediyeler verildi.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in destekleriyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şubesi’nin iş birliğinde düzenlenen Ödüllü Kitap Okuma yarışması sona erdi.

Geleneksel hale gelen ve bu yıl 7’ncisi gerçekleşen ‘Kitap Okuma Yarışması’ kapsamında ödül töreni düzenlendi. Kentte öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla yapılan Kitap Okuma Yarışmasında dereceye giren öğrencilere bisikletleri Prof. Dr. Veysel Eroğlu Kapalı Spor Salonunda düzenlenen törenle teslim edildi. En çok kitap okuyarak dereceye giren öğrenciler ödüllerine kavuştu. 4 binden fazla öğrencinin katıldığı yarışmada dereceye girenlere 120 adet bisiklet, notebook, tablet ve çeşitli hediyeler verildi.

Başkan Zeybek’in ev sahipliğinde gerçekleşen törene AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri, Eğitim Bir Sen Genel Sekreteri Talat Yavuz, Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Mustafa Arslan, il protokolü, eğitim camiası, aileler ve çok sayıda öğrenci katıldı.