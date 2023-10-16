Geliştirdikleri yük taşıma ve taarruz helikopterleriyle TEKNOFEST’te iki yıl art arda ödül almayı başaran İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencileri, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresine davetli olarak katıldı. Uzay sektörünün önde gelen temsilcileriyle buluşarak proje ve fikirlerini anlatma fırsatı bulan İEÜ’lü gençler, fuara katılan gençlere de tasarladıkları helikopterlere ilişkin bilgiler verdi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden oluşan ‘ECO-Dynamics’ takımı, TEKNOFEST’te düzenlenen Helikopter Tasarım Yarışmasında 2022 yılının üçüncüsü, bu senenin de ikincisi oldu.

İEÜ’lü gençlerin geçtiğimiz yıl Türkiye üçüncülüğünü elde ettiği yük taşıma helikopteri, 10 buçuk ton yük kapasitesi ve 475 kilometre menziliyle fark yarattı. 3 mürettebatlı, 5 ton yakıt kapasitesi bulunan ve 3 bin metre yüksekliğe çıkabilen helikopter, aynı zamanda yangın söndürmede de kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Bu yılki yarışmada ikinci seçilen taarruz helikopteri ise kamuflaj özelliği de dikkate alınarak açık çöl sarısı renginde hazırlandı. Yüksek manevra kabiliyetine sahip, zorlu arazilere kolaylıkla inebilen, 1.1 ton mühimmat taşıyabilen, iki mürettebatlı helikopter, birçok özelliğiyle dikkat çekti.

720 kilometre menzili var

336 kilometre hıza ulaşabilen helikopterin tasarımında, kompozit malzeme ve titanyum kaplama da kullanıldı. 720 kilometre menzili bulunan, son teknolojiye sahip hava araçlarında bulunan elektrik donanıma sahip helikopterde, su tutmayan özel filtreli camlar yer aldı. Tam 3 saat 16 dakika havada kalabilen, yüksek performans ve güvenliğe sahip, 2.558 kW motor gücündeki helikopter, üretim kolaylığıyla da ön plana çıktı.

İEÜ’lü gençler, tasarladıkları helikopterle ödül almanın yanı sıra Azerbaycan’da bu yıl 74’üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Uzay Kongresine davetli olarak gitmenin gurur ve mutluluğunu da yaşadı. ECO-Dynamics takımında yer alan öğrenciler; Sinem Bircan, Ahmet Yiğit Özel, Eda Nur Telik ve Can Oral, kongrede Türkiye’yi başarıyla temsil etti.

Böylesine önemli bir kongrede yer almanın kendileri için de güzel bir anı ve önemli bir fırsat olduğunu belirten Can Oral, “Çeşitli ülkelerin uzay sektöründe önde gelen firma ve ajanslarının bulunduğu kongrede, takım arkadaşlarımızla birlikte kendimizi ve projelerimizi tanıtma imkanı bulduk. Yaptığımız çalışmalar, sektör temsilcilerinin ve fuardaki gençlerin dikkatini çekti, beğenisini kazandı. Helikopterler için çok emek verdik, gece geç saatlere kadar çalıştığımız oldu; ama tüm bunlara da değdi” dedi.

Can Oral, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Projemizin ödüller alması, bizi böylesine önemli uluslararası bir etkinliğe taşıması, bizleri bundan sona yapacağımız çalışmalar için de motive etti, cesaretlendirdi. Fuara katılmak, her gün büyüyen uzay sektörünün nereye yöneldiğini görmek, kariyer hedeflerimizi şekillendirmek açısından da oldukça yararlı bir deneyim oldu. Tasarladığımız helikopterle son iki yılda art arda önemli başarılar elde ettik. Yeni projeler üretmek, bu helikopteri daha da geliştirmek adına çalışmalarımız sürüyor. Önümüzdeki dönemde de farklı projelerle TEKNOFEST’te yer almayı çok istiyoruz.”