Gürsu Belediyesi’nin ödüllü hayvan barınağı projesi son hızla ilerliyor. Türkiye Belediyeler Birliği’nin hem ödüle layık gördüğü para ödüllü proje, büyük ölçüde tamamlandı, açılmak için hazırlıklarını yapıyor.

Gürsu Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği’nden kazandığı 500 bin liralık ödülle hem ‘Hayvan Dostu Şehir’ unvanını alırken, hem de can dostlarının emanet edebileceği yeni, modern ve Bursa’nın en özel ve farklı Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi için hazırlıklara başladı. Ödüllü ve örnek projede başlanan hazırlıklar büyük ölçüde tamamlandı. Hayvan rehabilite bölümleri biten merkez için son hazırlıklar yapılıyor.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Kısa süre sonra Gürsu ve çevresinin çok önemli bir ihtiyacını karşılamış olacağız. Sessiz canlarımızın yanlarında olup, bakımlarını üstleneceğiz. Onları rehabilite edip, gereken tüm süreçleri işinin ehli insanlarla yapacağız. Heyecanlıyız, kısa süre sonra Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi açılışını beraber yapacağız” dedi.

Merkez, Dışkaya Yolu üzerinde, ulaşımın sağlandığı ana yol üzerinde, Gürsu’ya hakim bir manzarada bulunuyor.