Düzce Belediyesi, üç ayların başlangıcı dolayısıyla ödüllü hafızların yer aldığı ‘3 Aylara Özel Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Mevlid’ programı düzenledi.

Düzce Belediyesi, üç ayların başlangıcı dolayısıyla ödüllü hafızların yer aldığı ‘3 Aylara Özel Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Mevlid’ programı düzenledi.

Düzce Belediyesi tarafından üç ayların manevi iklimine yönelik ödüllü hafızların yorumlarıyla Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Mevlid etkinliği düzenlendi. Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma Dünya birincisi Habip Deveci, Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma Dünya Birincisi ve Güzel Ezan Okuma Dünya İkincisi Alphan Çelik, Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma Dünya Birincisi Ayasofya Camii İmam Hatibi Ferryuh Muştuer, Mevlüthan Mustafa Kaya’nın yorumlarıyla Merkez Büyük Camide akşam ve yatsı namazları arasında düzenlenen etkinliğe Düzce Müftüsü Osman Aydın’ın yanı sıra genci yaşlısı çok sayıda Düzceli katılım sağladı.

İslam dünyası için önemli bir yeri olan manevi iklimi ile gönülleri kuşatan üç ayların başlangıcını Kur’an tilaveti ve mevlid ile karşılayan Düzceliler, edilen dualarla unutulmaz bir gece yaşadı.

Program sonunda, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.