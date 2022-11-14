Konya’nın Akşehir ilçesinde “Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası” çerçevesinde en çok atık pil toplayan okullar hediyelerini aldı.

Konya’nın Akşehir ilçesinde “Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası” çerçevesinde en çok atık pil toplayan okullar hediyelerini aldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediyeler ve Taşınabilir Atık Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) arasında imzalanan protokol çerçevesinde yürütülen ‘Ödüllü Atık Pil Toplama Kampanyası’ çerçevesinde 2021-2022 eğitim öğretim yılında şehrimizdeki okullardan toplanan atık piller Akşehir Belediyesi ekiplerince toplandı. Toplanan piller, Taşınabilir Atık Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) derneğine teslim edildi. Bu çerçevede en çok atıl pil toplayan Okul Müdürlüklerine ve öğrencilere Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Orhan Uyar tarafından hediyeleri teslim edildi.

Bu proje hakkında açıklama yapan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Atık pillerin insan ve ekolojik sistem üzerindeki zararlarını asgariye indirmek amacıyla yürütülmekte olan kampanyaya her yıl olduğu gibi bu yılda belediyemiz öncülüğünde ilçemizdeki okullar katılmıştır. İlçemizde dereceye giren okullarımız; Bahçelievler Ortaokulu, Mualla Nigar Yamaç Ortaokulu, Coşkun Karabulut İmam Hatip Ortaokulu, Reis Şehit Bekir Özer İlkokulu ve Şehit Battal Yıldız Anaokulu olmuştur. Öncelikle kullanmış olduğumuz pilin, çöp olmadığını vurgulamak istiyorum. Geri kazandırılarak, atıkları değerlendirerek ekosistemimize iyilik yapıyoruz. Sevgili çocuklarımızda bu bilinci oluşturabilirsek ve geri dönüşümle ilgili bir alışkanlık kazandırırsak dünyamızın kirletilmemesi, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir çevrede daha ferah ve temiz bir hayatta yaşıyor olacağız. Sıfır Atık projesi çerçevesinde biz de Akşehir Belediyesi olarak çevremizi kirletmemek, daha temiz tutmak adına birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Bu projemizde de öğretmenlerimize ve çocuklara teşekkür ediyorum. Toplumun bilinçlendirilmesi noktasında daha temiz ve daha yaşanılabilir bir dünya hedefinde çıktığımız yolda en büyük gücümüz geleceğimiz öğrenciler. İçinde yaşadığımız dünya bizlere miras olmanın ötesinde yarınlarımıza bırakacağımız bir emanettir” dedi.