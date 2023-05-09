Bünyesinde yapı, gayrimenkul, enerji ve EPC şirketlerini barındıran Ödül Grup, yenilenebilir enerjinin öncüsü konumunda olan güneş enerjisi sektöründe 10. yılı geride bıraktı.

Türkiye’de güneş enerjisi sektörünün öncüleri arasında yer alan Ödül Solar; 2013 yılından bugüne kadar geçen 10 yılda teknolojik anlamada 5. revizyonunu gerçekleştirdi. 10 yıllık süreç içerisinde milyonlarca ağacın kesilmesini engelleyen, çevre yararına bir çok projeye imza atan, istihdam ve ülke ekonomisine ciddi katkılar sunan Ödül Solar; kurulduğu günden bu güne kadar ’daha yaşanabilir bir dünya için’ sloganıyla gelecek nesiller için sıfır atık prensibini çalışmalarına yansıttı. Ödül Solar Genel Müdürü Ahmet Güven, "10. yılı geride bırakırken ürettiğimiz katma değer ve doğaya kattıklarımız ile gurur duyuyoruz" dedi. Güven; "Ödül Yapı’da Mutlu Başlangıçlara” diyerek çıktığımız yolda yaklaşık 4000 konut, 200 ticari gayrimenkul, 100 villa ve 53 blok teslim ederek, mutlu başlangıçlar oluşturduğumuza inanıyoruz. Yaklaşık 12 yıl önce ise değişen dünya dinamikleri, enerjide yaşanan dalgalanmalar ve küresel ısınmanın artık yeni kaynaklara yönelme ihtiyacı oluşturması ile Ödül Grup olarak güneş enerjisi sektörüne adım attık. 2013 yılında Mimarsinan OSB’de kurduğumuz fabrikada güneş paneli üretime üretimine başlayarak sektörün ilk yatırımcıları arasında yerimizi aldık. Tüm paydaşlarımız gibi Ödül Solar olarak öncelikli amacımız: dünya üzerinde olumlu bir etki oluşturmak oldu. Öncü olarak her zaman bilim ve teknolojiye bağlı kalarak, birinci sınıf üretim ve yüksek kaliteli hizmet sunmaya gayret gösterdik. Yenilenebilir enerji özellikle de güneş enerji sektöründe teknoloji çok hızlı değişiyor ve gelişiyor. Bu değişime ayak uydurmak için Ar-GE ekibimiz güncel teknolojileri takip ederek yeni yatırım alanları belirliyor. Ülkemizin ekonomik büyümesinin devamlılığı için artan enerji talebimizi sürdürülebilir bir şekilde karşılamak durumundayız. Uzun ömürlü ve yüksek verimli ürünler sunabilmek için bizde teknoloji yatırımlarımıza büyük önem veriyoruz. Geçtiğimiz yıl sonu devreye aldığımız yeni üretim hattımız ile Türkiye’de ilk olan HJT teknolojisi ile üretime geçiş yapıyoruz. Bu teknolojinin en önemli avantajı yüksek verim ve düşük maliyet sağlaması olacak. Yani küçük birim alanda yüksek verim sunacağız. Ayrıca 25.5 HJT Hücre eski nesil hücrelere göre çok esnek. Bu esneklik ile mikro çatlak riski minimuma inerek, bakım maliyetleri de ciddi oranda azaltılıyor. Dünyanın en büyük sorunlarından biri, sadece katlanarak artan dünya nüfusuna enerji sağlamak değil. En önemli nokta bu ihtiyacı çevreye zarar vermeyecek şekilde yapmaktır. İklim değiştikçe, kaynaklar azaldıkça ve maliyetler arttıkça yıkıcı değişimlerden kaçınmak için elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. Güneş enerjisi, herkesin ciddiye alması gereken; insanlığı parlak bir geleceğe doğru ilerletecek basit, uygulanabilir ve uygun fiyatlı bir çözümdür. Ödül Solar olarak bizde gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak, ülke ekonomisine katkı sunmak, istihdam sağlamak için 10 yıldır elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.