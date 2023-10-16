Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Gourmand World Cookbook Awards 2023 yarışmasında 1.’lik ödülü alan ’Malatya Kayısısı’ kitabının hazırlanmasında emeği geçenlere plaket takdim etti.

Malatya Ticaret Borsası tarafından Gourmand Dünya Yemek Kitabı Ödülleri 2023 yarışmasında ‘Meyveler ve Tekil Konu’ kategorisinde 1.’lik ödülü alan ‘Malatya Kayısısı’ kitabının hazırlanmasında emeği geçenlere plaket verildi.

Programda ilk olarak konuşan Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, ‘Malatya kayısısı’ kitabının ciddi anlamda Malatya’nın hem genel reklamı açısından hem de kayısının tanıtımı açısından çok özel bir eser olduğunu söyledi. Kitabın hazırlanmasında emek veren herkese teşekkür eden Özcan, “Özellikle Turgut Özal üniversitemize Rektörümüzün huzurunda çok teşekkür ediyoruz. Bu eser biliyorsunuz 2021 yılında hazırlanmaya başlandı. Başta emeği geçen değerli valilerimize, Turgut Özal Üniversitemizin kıymetli Rektörü Recep Bentli Hocamıza, kıymetli hocamız Bayram Murat Asma’ya ve bu özel eserde emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler ediyorum” şeklinde konuştu.

Kitabın yazarı Prof. Dr. Bayram Murat Asma’da 37 yıldır Malatya kayısısı hakkında çalışmalar yaptığını belirterek, “Bu benim görevim, kitap yazmak, makale yazmak, öğrenci yetiştirmek. Ve tabii ülke sevgisi insanların hizmetleriyle ölçülür. Ben de elimden geldiği kadar ülkemizin ve Malatya’nın çok önemli değeri Malatya kayısısına katkıda bulunmaya çalışıyorum” dedi.

Malatya kayısısının bu şehrin bir başarı öyküsü olduğunu ifade eden Asma, “Çünkü içerisinde on binlerce üreticinin tüccarın ve ihracatçının birlikte inşa ettiği bir başarı öyküsüdür. Malatya kayısısı kitabının aslında öyküsü 2010 yılında başlıyor. 4 yıllık bir meşakkatli süreç içerisinde büyük özveriyle bu kitabı hazırladık. Bu kitap hazırlandıktan sonra 2021 yılında Türkçesi Malatya Valiliği tarafından bastırıldı. 2022’de İngilizcesi Malatya Eprikort Malatya Ticaret Borsası tarafından bastırıldı. Bu yıl Mayıs ayında İsveç’in Maya şehrinde yapılan bir yarışmada kitabımız meyve kitapları kategorisinde 1.’lik ödülü aldı. Yine kasım son haftası Suudi Arabistan’da yapılacak Suudi Yemek Festivali’nde bayramında kitabımız iki kategoride yine finale kaldı. Ödül için yarışacak. İnşallah güzel sonuçlarla Malatya’ya güzel haberler, Malatya kaysıcılığına güzel ödüller gelir diye umut ediyoruz” şeklinde konuştu.

Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli’de kitabın ödüle layık görülmesinden dolayı mutluluk duyduklarını ifade ederek, “Bu konuda Malatya Valiliğimize Malatya kayısısına sahip çıktığı için teşekkür ediyorum. İsveç’teki aldığı ödülün inşallah Riyad’da da tekrarlayacağını düşünüyorum. Ben tekrar bu programı düzenlediği için başkanıma teşekkür ediyorum ve tüm ekibi ve tercüme eden Bülent Korkmaz beyi tekrar tekrar tebrik ediyorum” diye konuştu.