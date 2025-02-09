Ordu Üniversitesi (ODÜ) Türklerin bozkır coğrafyalarında bıraktığı tarihi ve kültürel izleri araştırmayı hedefleyen uluslararası ’Bozkırda Türk İzleri: Ortak Miras, Ortak Gelecek’ projesini hayata geçiriyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından desteklenen proje ile Türkistan’ın kadim yurtlarında tarih, dil, edebiyat ve kültür alanında yapılacak geniş kapsamlı araştırmaları içeren, aynı zamanda yurt dışından paydaş üniversiteler ve araştırmacıların da yer aldığı geniş katılımlı uluslararası bir proje olarak önem taşıyor.

İlk uygulama alanı Moğolistan

ODÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş ve beraberindeki heyet, TİKA Başkanı Serkan Kayalar ile görüşerek iş birliği adımlarını netleştirdi. TİKA’nın destekleyeceği projenin ilk uygulama alanı Moğolistan olarak belirlendi.

Rektör Prof. Dr. Orhan Baş’ın koordinatörlüğünde ’Bozkırda Türk İzleri: Ortak Miras, Ortak Gelecek (Moğolistan)’ adıyla projenin ilk aşaması tamamlanacak, devamında ise Türkistan’ın diğer kadim Türk yurtlarında ’ortak miras ve ortak gelecek’ temasıyla Türk izlerinin araştırılmasına devam edilecek. Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Çin, Hindistan gibi bölgeleri de kapsayan proje Ordu’da sonlanacak.

Ordu uluslararası tanınırlık kazanacak

Ordu Üniversitesi’nin uluslararası arenada iş birliğini ve tanınırlığını artıracak proje aynı zamanda Ordu’yu Türk dünyasında bir merkez haline getirecek. Proje ile ayrıca, Ordu’nun uluslararası alanda tanınırlığının artırılması ve bu sayede turizm başta olmak üzere çeşitli sektörlerde ekonomik kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor.