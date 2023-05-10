Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü tarafından ‘Macdetah’ adlı oyun sahnelendi.

Yönetmenliğini Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. V. Yasin Akyüz’ün yaptığı oyun, William Shakespeare’in ‘Macbeth’ tragedyasından uyarlandı. Tiyatro Bölümü öğrencileri tarafından sahnelenen ‘Macdeath’ oyunu, güç zehirlenmesi yaşayan Macbeth’in, cadıların gözünden ele alınışı, kötülük-iyilik diyalektiği ve ölüm olgusu çerçevesinden sunuldu.

Sahnelenen oyun sonrası Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan Doç. Dr. V. Yasin Akyüz’e teşekkür belgesi takdim etti.

Morfoloji binası Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Karaduman, akademik ve idari personel ile öğrenciler ve davetliler katıldı.