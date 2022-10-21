Ordu Üniversitesi Camisi yanında bulunan Diyanet Genç Ofis’in açılışı gerçekleştirildi.

Ordu Üniversitesi Camisi yanında bulunan Diyanet Genç Ofis’in açılışı gerçekleştirildi.

Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ordu Genç Ofis içerisinde yer alan derslik ve kütüphaneleri inceleyerek öğrencilerle sohbet etti. Ordu İlahiyat Vakfı’na ait yaklaşık 12 bin kitap, yüzde 70 oranında Arapça ve yüzde 30 Türkçe İslami kaynak eserlerinden oluşan dini eserler Diyanet Genç Ofisi’nde kurulan İslami ilimler araştırma kütüphanesine kazandırıldı.

Açılışa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Niyazi Taşcı, İl Müftüsü Dr. İsmail Çiçek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, fakülte dekanları, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.