Ordu Üniversitesi’nde 1’inci Uluslararası Hemşirelik Kongresi, üniversitenin ev sahipliğinde başladı.

Morfoloji binası konferans salonunda gerçekleştirilen kongre 2 gün boyunca devam edecek. 1’inci Uluslararası Hemşirelik Kongresinde ‘Hemşireler Geleceğimiz’ konusu ele alınacak ve 7 panel oturumu ile 154 bildirinin sözlü sunumları gerçekleştirilecek.

Kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, “Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi gerek öğretim elemanlarının niteliği ve donanımı ile gerekse gerçekleştirilen başarılı bilimsel çalışmalar ile ön plana çıkmaktadır. Üniversitemiz ev sahipliğinde ilki gerçekleştirilen ve uluslararası alandan birçok katılımcının olduğu bu kongre de bunun en önemli örneklerinden bir tanesidir. Bizler, ülkemize sağlık elemanları yetiştiren fakültemizdeki öğretim elemanlarımız, öğrencilerimiz ve bu fakülteye hizmet verenler için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız. Bu duygu ve düşüncelerle Üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu kongreye katkı sunan herkese teşekkür ediyor, kongrenin planlandığı hedeflere ulaşmasını ve hemşirelik alanında gerçekleştirilecek bilimsel çalışmalara ivme kazandırmasını temenni ediyorum” dedi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nülüfer Erbil ise gerçekleştirdiği konuşmada, “Yurtiçi ve yurtdışından katılımcılarla bir araya geldiğimiz kongremizde Türkiye’nin yanında Finlandiya, İngiltere, Portekiz, Birleşik Arap Emirlikleri ve Slovenya’dan öğretim üyelerini dinleyeceğiz ve fikir alışverişinde bulunacağız. Bu oturumlarda hemşireliğin son durumu yazar, hakem ve editörün bakışıyla yayın yolculuğu, hemşirelikte kanıta dayalı uygulamalar, yaşlanan nüfus ve sağlıklı yaşlanma, hemşirelikte yenilikçi konular, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve hemşirelik, hemşirelik projeleri ile fon kaynakları faydalı model ve patent alma süreci panel oturumları gerçekleştirilecektir” ifadelerine yer verdi.

Kongreye Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Niyazi Taşcı, fakülte dekanları, akademik ve idari personel ile ulusal ve uluslararası alandan pek çok araştırmacı ve davetli katıldı.